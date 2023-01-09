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Дальнее зарубежье 09.01.2023 09:43

Президент Бразилии решил задействовать федеральные силы для восстановления порядка в столице

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился подключить федеральные силы к восстановлению порядка в столице страны, где демонстранты ворвались в ряд правительственных зданий.

По сообщению телеканала "Глобу", распоряжение об использовании федеральных сил будет действовать до 31 января.

"Цель операции - положить конец нарушению общественного порядка в столичном федеральном округе, сопровождаемому захватом принадлежащих государству зданий", - процитировал президент выдержки из указа.

Кроме того, глава государства пообещал, что добьется жесткого наказания участников беспорядков.

Также он раскритиковал действия полиции, считая, что речь идет "либо о ее некомпетентности, либо о злом умысле".

Ранее сообщалось, что тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в парламент, верховный суд и резиденцию главы государства.

Демонстранты прорвали полицейское оцепление вокруг этих правительственных зданий, стоящих недалеко друг от друга в столице страны. При этом, как отмечает портал "Глобу", некоторые полицейские спокойно отнеслись к происходящему и даже фотографировались с демонстрантами.

Сообщений о жертвах или серьезных столкновениях не поступало. Самого президента во время беспорядков в столице не было.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.

Ранее в январе в Бразилии прошла инаугурация нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.

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