Президент Бразилии решил задействовать федеральные силы для восстановления порядка в столице

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился подключить федеральные силы к восстановлению порядка в столице страны, где демонстранты ворвались в ряд правительственных зданий.
По сообщению телеканала "Глобу", распоряжение об использовании федеральных сил будет действовать до 31 января.
"Цель операции - положить конец нарушению общественного порядка в столичном федеральном округе, сопровождаемому захватом принадлежащих государству зданий", - процитировал президент выдержки из указа.
Кроме того, глава государства пообещал, что добьется жесткого наказания участников беспорядков.
Также он раскритиковал действия полиции, считая, что речь идет "либо о ее некомпетентности, либо о злом умысле".
Ранее сообщалось, что тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в парламент, верховный суд и резиденцию главы государства.
Демонстранты прорвали полицейское оцепление вокруг этих правительственных зданий, стоящих недалеко друг от друга в столице страны. При этом, как отмечает портал "Глобу", некоторые полицейские спокойно отнеслись к происходящему и даже фотографировались с демонстрантами.
Сообщений о жертвах или серьезных столкновениях не поступало. Самого президента во время беспорядков в столице не было.
Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.
Ранее в январе в Бразилии прошла инаугурация нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.
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