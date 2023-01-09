На Калифорнию обрушился очередной шторм

Шторм, вызывающий снегопады и сильные порывы ветра, бушует на севере американского штата Калифорния, есть угроза наводнений, сообщает в воскресенье Associated Press.
Метеорологическая служба административного центра штата - Сакраменто - предупредила, что в регионе ожидаются серьезные проблемы из-за непогоды.
"Возможны перебои в подаче электроэнергии, есть риск падения деревьев, условия движения на дорогах сложные", - сообщила служба.
В Сакраменто более 230 тыс. домохозяйств оказались без электричества в воскресенье, а в целом в Калифорнии - 330 тыс. домохозяйств.
Кроме того, в округе Сонома на севере Калифорнии предупреждения о наводнении действуют для 13 тыс. жителей.
С начала года в Калифорнии жертвами ненастной погоды стали не менее шести человек.
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