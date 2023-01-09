Цены на нефть растут после обвала на прошлой неделе

Цены на нефть поднимаются в понедельник после существенного снижения по итогам минувшей недели.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в понедельник составляет $79,45 за баррель, что на $0,88 (1,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,12 (0,2%), до $78,57 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,89 (1,21%), до $74,66 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $0,1 (0,1%), до $73,77 за баррель.
По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 8,5%, WTI - на 8,1%.
Трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть в Китае, где после снятия карантинных ограничений увеличилась заболеваемость COVID-19. Кроме того, сохраняются опасения спада в глобальной экономике в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.
Давление на нефтяной рынок на прошлой неделе оказало укрепление доллара США, снижение цен на природный газ, а также риски рецессии в мире, отмечает главный аналитик DTN Трой Венсан.
"Теплая погода и падение цен на газ ослабляют ожидания, что потребители будут переключаться с газа на нефть этой зимой, - приводит слова Венсана Market Watch. - Увеличение экономической активности в Китае вслед за снятием антиковидных ограничений является главным фактором, который может подтолкнуть спрос на нефть к росту. Однако сохраняется серьезная неопределенность в отношении сроков возврата экономики КНР к нормальной активности".
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