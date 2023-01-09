Валютные резервы Китая в декабре выросли 3-й месяц и достигли максимума с мая

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в декабре выросли до $3,128 трлн, что является максимумом с мая, по сравнению с $3,117 трлн месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).
Они увеличились по итогам третьего месяца подряд после того, как в сентябре упали до минимума с марта 2017 года.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение резервов в прошлом месяце до $3,154 трлн, по данным Trading Economics.
Курс юаня в декабре вырос на 2,8% относительно доллара США, что стало одной из причин увеличения резервов, отмечается в сообщении SAFE.
Запасы золота в КНР в декабре повысились до 64,64 млн унций с 63,67 млн в предыдущем месяце. В стоимостном выражении они выросли до $117,24 млрд по сравнению со $111,65 млрд на конец ноября.
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