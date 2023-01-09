Манат подешевел к евро и лире, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 января сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 9 января ЦБА установил на уровне 1.8150 манат/1EUR (6 января- 1.7887 манат).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 9 января установил на уровне 0.0235 манат/1RUB (6 января - 0.0236 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 9 января ЦБА установил на уровне 0.0908 манат/1TRY (6 января - 0,0906 манат/ 1TRY).

Н.Аббасова