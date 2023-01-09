Около 400 человек арестованы в Бразилии за участие в беспорядках

По меньшей мере 400 человек были арестованы за участие в массовых беспорядках в столице Бразилии, сообщил губернатор федерального округа страны Ибанейс Роша.

"Мы продолжаем работать над выявлением всех остальных, кто участвовал в этих террористических актах сегодня днем в федеральном округе. Мы продолжаем работать над восстановлением порядка", - написал он в твиттере, подчеркнув, что все участники беспорядков и погромов "заплатят за совершенные преступления".

О привлечении к ответственности участников беспорядков заявил также секретарь министра юстиции Бразилии Рикардо Каппелли, которого президент страны Луис Инасиу Лула да Силва своим указом назначил руководителем общественной безопасности.

"Я нахожусь на месте, хожу по улицам и лично командую силами безопасности, выполняя миссию, которую я получил от президента республики. Никто не останется безнаказанным. Демократическое верховенство закона не будет замуровано преступниками", - заявил Каппелли.

Сам Болсонару, который, по данным западных СМИ, находится в американском штате Флорида, осудил беспорядки, назвав их выходящими за рамки демократии.

Ранее сообщалось, что тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в парламент, верховный суд и резиденцию главы государства.

Сообщений о жертвах или серьезных столкновениях не поступало. Самого президента во время беспорядков в столице не было.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.

В январе прошла инаугурация нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.