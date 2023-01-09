Около 400 человек арестованы в Бразилии за участие в беспорядках

По меньшей мере 400 человек были арестованы за участие в массовых беспорядках в столице Бразилии, сообщил губернатор федерального округа страны Ибанейс Роша.
"Мы продолжаем работать над выявлением всех остальных, кто участвовал в этих террористических актах сегодня днем в федеральном округе. Мы продолжаем работать над восстановлением порядка", - написал он в твиттере, подчеркнув, что все участники беспорядков и погромов "заплатят за совершенные преступления".
О привлечении к ответственности участников беспорядков заявил также секретарь министра юстиции Бразилии Рикардо Каппелли, которого президент страны Луис Инасиу Лула да Силва своим указом назначил руководителем общественной безопасности.
"Я нахожусь на месте, хожу по улицам и лично командую силами безопасности, выполняя миссию, которую я получил от президента республики. Никто не останется безнаказанным. Демократическое верховенство закона не будет замуровано преступниками", - заявил Каппелли.
Сам Болсонару, который, по данным западных СМИ, находится в американском штате Флорида, осудил беспорядки, назвав их выходящими за рамки демократии.
Ранее сообщалось, что тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в парламент, верховный суд и резиденцию главы государства.
Сообщений о жертвах или серьезных столкновениях не поступало. Самого президента во время беспорядков в столице не было.
Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.
В январе прошла инаугурация нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.
Армения находится в отчаянии из-за отсутствия возможности использовать Лачинскую дорогу для своей незаконной деятельности - представительство Азербайджана в НАТО
Азербайджан и Катар планируют на 2023г заседание МПК
Армянского жителя Карабаха, обратившегося за помощью к Азербайджану, отправили из Шуши в Ханкенди
Добыча нефти в Азербайджане к 2027г сократится до 30,3 млн т
Валютные резервы Китая в декабре выросли 3-й месяц и достигли максимума с мая
Наримановский медицинский центр направит около 300 тыс. манатов на закупку медицинского оборудования
Алиев подвел итоги спортивного года
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Реализован традиционный проект Onlar bizə əmanətdir
Оплачивай Apple Pay со своей Yelo Mastercard картой и зарабатывай 15 AZN!
Держатели карты Birbank получили более 19 млн манатов кешбэка в 2022 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают