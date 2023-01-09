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Финансы 09.01.2023 10:26

Azerkosmos направит 89 тыс. манатов на ДМС сотрудников

ОАО «Azerkosmos» привлекло ОАО «Azerbaycan Senaye Sigorta» для добровольного медицинского страхования (ДМС) 250 сотрудников агентства.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 88,75 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: AZERKOSMOS, СОТРУДНИКИ, ДМС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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