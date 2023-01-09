Azerkosmos направит 89 тыс. манатов на ДМС сотрудников

ОАО «Azerkosmos» привлекло ОАО «Azerbaycan Senaye Sigorta» для добровольного медицинского страхования (ДМС) 250 сотрудников агентства. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 88,75 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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