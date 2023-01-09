Добыча нефти в Азербайджане к 2027г сократится до 30,3 млн т

Правительство Азербайджана прогнозирует добычу нефти в стране в 2026 году на уровне 30 млн 274,3 тыс. тонн, что на 3% ниже прогнозного показателя на 2023 год.
Согласно прогнозам правительства по добыче нефти и газа на 2023-2026гг, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в 2023 году добыча нефти в Азербайджане составит 31 млн 222,3 тыс. тонн, в 2024 году - 30 млн 649,7 тыс. тонн, в 2025 году – 30 млн 695,4 тыс. тонн, в 2026 году - 30 млн 274,3 тыс. тонн.
Таким образом, за 2023-2026гг спад добычи нефти составит 3%.
По итогам 2022 года добыча нефти в стране прогнозируется на уровне 32,7 млн тонн.
Как сообщалось ранее, по данным Госкомстата, добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составила 29 млн 911,9 тыс. тонн, что на 5,4% ниже показателя аналогичного периода 2021 года.
В 2021 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 580,7 тыс. тонн (рост на 0,1% по сравнению с показателем 2020 года).
Н.Аббасова
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