Армения находится в отчаянии из-за отсутствия возможности использовать Лачинскую дорогу для своей незаконной деятельности - представительство Азербайджана в НАТО

В представительстве Азербайджана при НАТО обвинили Ереван в продвижении ложных нарративов о ситуации вокруг Лачинской дороги, где продолжается экологическая акция, объяснив действия Арменией отчаянием из-за отсутствия возможности ее использования для незаконной деятельности.

«Армения продвигает множество ложных нарративов, чтобы исказить реальность на местах… Понятно, почему Армения так отчаялась, ведь Лачинская дорога больше не доступна для ее незаконной деятельности, разграбления природных ресурсов Азербайджана, переброски оружия и личного состава, как это и должно было быть в соответствии с духом и буквой трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года – ИФ)», - говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге представительства в твиттере.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан» в представительстве страны в НАТО подчеркнули, что «Лачинская дорога является суверенной территорией Азербайджана, который согласился на ее использование исключительно в гуманитарных целях в соответствии с шестым пунктом трехстороннего заявления и даже менее чем за два года сдал в эксплуатацию новую дорогу».

«Азербайджан добросовестно выполнил все взятые на себя обязательства, а Армения с первых дней использует Лачинскую дорогу для незаконной деятельности. Армения также не открыла все транспортные коммуникации в регионе, что является грубым нарушением девятого пункта трехстороннего заявления», - подчеркнули в представительстве при НАТО.

«Армения использовала Лачинскую дорогу для незаконной переброски оружия и личного состава. Армения поначалу отрицала, а затем была вынуждена признать незаконное присутствие своих вооруженных сил на территории Азербайджана, что, в том числе, нарушает четвертый пункт трехстороннего заявления», - указали в представительстве.

В Баку отметили, что за последние четыре месяца Азербайджан обнаружил на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре 2 тыс. 700 мин армянского производства. «Мины были произведены в 2021 году и доставлены Арменией через Лачинский коридор, единственный доступный для этого маршрут», - заявили в представительстве при НАТО. Там же добавили, что Азербайджан поднимал вопрос о незаконной экономической деятельности Армении с ноября 2021 года, однако Ереван проигнорировал этот призыв.

В Баку отметили, что Лачинская дорога полностью открыта для гуманитарных целей в соответствии с трехсторонним заявлением. «Обвинения Армении (в адрес Азербайджана – ИФ) в «блокаде» (дороги – ИФ) беспочвенны и легко могут быть опровергнуты сотнями доступных видеозаписей. Автомобили МККК свободно проезжают по дороге», - заявили в представительстве, добавив, что «Армения и некоторые марионетки намеренно не позволяют гражданским лицам использовать Лачинскую дорогу для создания ложного нарратива о «блокаде».

Р.Керимов