Алиев подвел итоги спортивного года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в мероприятии, посвященного итогам спортивного года. Как сообщает сайт главы государства, Алиев выступил на мероприятии с речью. Б.Рустамбеков

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