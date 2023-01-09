Реализован традиционный проект Onlar bizə əmanətdir

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года фонд Red Hearts, занимающийся благотворительной деятельностью и оказывающий моральную и финансовую помощь тысячам людей, при поддержке PAŞA Holding в очередной раз реализовал традиционный проект Onlar bizə əmanətdir («Позаботимся о детях шехидов»).

В рамках проекта 1685 детей в возрасте до 16 лет, потерявшие родителя во время Второй Карабахской войны, получили праздничные подарки при посредничестве Azərpoçt. В проекте, который осуществлялся как Баку, так и в регионах страны, приняли участие добровольцы фонда, в подготовке списков помогли местные органы исполнительной власти.

Следует отметить, что фонд Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно cделать пожертвование, подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.