12 человек получили травмы из-за непогоды в Азербайджане - Минздрав

Двенадцать человек обратились за помощью к медикам в НИИ травматологии и ортопедии министерства здравоохранения Азербайджана в связи с получением травмы из-за ухудшения с вечера воскресенья погодных условий на территории страны, сообщили в понедельник в Минздраве Азербайджана.

«В связи с погодными условиями со вчерашнего вечера в НИИ травматологии и ортопедии Минздрава обратились за помощью 12 человек (11 женщин и один мужчина) с травмами различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи пострадавшим они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Р.Керимов