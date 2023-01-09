Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.01 $/bbl +/- WTI 73.77 +0.10 Brent 78.57 -0.12

Здравоохранение 09.01.2023 14:40

12 человек получили травмы из-за непогоды в Азербайджане - Минздрав

Двенадцать человек обратились за помощью к медикам в НИИ травматологии и ортопедии министерства здравоохранения Азербайджана в связи с получением травмы из-за ухудшения с вечера воскресенья погодных условий на территории страны, сообщили в понедельник в Минздраве Азербайджана.

«В связи с погодными условиями со вчерашнего вечера в НИИ травматологии и ортопедии Минздрава обратились за помощью 12 человек (11 женщин и один мужчина) с травмами различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи пострадавшим они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕПОГОДА, МИНЗДРАВ, ТРАВМЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az