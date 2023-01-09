Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в 2022г сократился на 2,3%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в 2022 году составил 14 млрд 947 млн 984,521 тыс. манатов, что на 2,3% меньше показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 8 млрд 312 млн 835,409 тыс. манатов (рост на 14,1%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 3 млрд 63 млн 869,241 тыс. манатов (рост на 24,9%). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 2 млрд 406 млн 752,818 тыс. манатов, на вторичном рынке - 657 млн 116,423 тыс. манатов.

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка составил 5 млрд 248 млн 966,167 тыс. манатов (рост на 8,6%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 4 млрд 897 млн 249,092 тыс. манатов, на вторичном - 351 млн 717,075 тыс. манатов.

В 2022 году на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 1 млрд 574 млн 691,409 тыс. манатов (рост в 1,9 раза). При этом на долю первичного рынка пришлось 765 млн 768,754 тыс. манатов, вторичного рынка - 808 млн 922,656 тыс. манатов.

В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) составил 1 млрд 78 млн 608,65 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций составил 431 млн 882,759 тыс. манатов, акций – 64,2 млн манатов.

На долю репо-операций в 2022 году в общем обороте БФБ пришлось 5 млрд 60 млн 457,703 тыс. манатов (спад на 29,7%).

По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец 2022 года составила 4 млрд 193 млн 278,402 тыс. манатов, что на 4% меньше показателя на конец 2021 года.

Х.Насирзаде