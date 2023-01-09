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Транспорт и связь 09.01.2023 15:19

UNEC направит более 347 тыс. манатов на закупку транспортных средств

Публичное лицо «Азербайджанский государственный экономический университет» (UNEC) направит более 347 тыс. манатов на закупку транспортных средств.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, с ООО «Safco» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта – 347,65 тыс. манатов.

При этом не указываются модели и количество приобретаемых транспортных средств.

Б.Рустамбеков

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Тэги: UNEC, АВТОМОБИЛИ, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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