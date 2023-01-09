UNEC направит более 347 тыс. манатов на закупку транспортных средств

Публичное лицо «Азербайджанский государственный экономический университет» (UNEC) направит более 347 тыс. манатов на закупку транспортных средств. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, с ООО «Safco» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 347,65 тыс. манатов. При этом не указываются модели и количество приобретаемых транспортных средств. Б.Рустамбеков

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