Турция в январе запустит проект расчета вредных выбросов от проходящих через Босфор судов

Турецкие исследователи в январе 2023 года приступят к реализации двухлетнего проекта расчёта уровня вредных выбросов судов, следующих через Босфор, сообщает агентство Anadolu.
Проект разработан Институтом морских наук и управления при Стамбульском университете в сотрудничестве с Национальным исследовательским фондом Южной Кореи, его реализация поддержана советом Турции по научно-техническим исследованиям.
По словам директора Института морских наук и управления Джема Газиоглу, в рамках первого этапа проекта исследователи разместят датчики в трех точках пролива. Впоследствии количество измерительных приборов может быть увеличено.
Отмечается, что Турция и ранее вела подсчет уровня выбросов проходящих через Босфор судов, однако теперь специалисты рассчитывают получить более точные результаты. Используемая в проекте система - аналог южнокорейской технологии, адаптированный с учетом географических особенностей Стамбульского пролива.
"Разработанная ими система применялась к кораблям в естественных водных путях, где нет урбанизации. А мы, к сожалению, говорим о городе c численностью почти в 15 млн человек, и необходимо отличить выбросы от движения автотранспорта и прохода кораблей через пролив. Мы проделали некоторую теоретическую работу, будем применять ее на практике", - приводятся в сообщении слова Газиоглу.
Ежегодно через Босфор проходит около 40 тысяч судов.
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