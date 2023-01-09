В парламентском большинстве Грузии выступают против попыток вовлечь Тбилиси в конфликт в Украине

В парламентском большинстве Грузии расценивают заявление временного поверенного в делах Украины в стране Андрея Касьянова, что Киев якобы просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы "Бук", как возможно очередную попытку втянуть Грузию в украинский конфликт.

"Это может быть еще одна попытка втянуть Грузию каким-нибудь образом в эту войну", - заявил представитель парламентского большинства Гиви Миканадзе журналистам в понедельник.

Так Миканадзе прокомментировал информацию о том, что Касьянов в своей статье, опубликованной в украинском издании "Европейская правда" заявил, что Киев просил вернуть переданные Украиной Грузии во время войны 2008 года комплексы "Бук", а также запрашивал у Грузии переданные США противотанковые комплексы Javelin, однако, по его словам, Грузия отказалась предоставлять Украине военную помощь.

Миканадзе сказал, что попытки представить Грузию как сторону в этом конфликте не увенчаются успехом.

"Мы продолжим поддерживать Украину политически и гуманитарно, однако, в первую очередь, обеспечим то, чтобы наша страна не была втянута в военные действия и был обеспечен мир", - сказал депутат.

При этом он отметил, что не информирован о том, что именно передала Украина Грузии в 2008 году, однако, насколько ему известно, "это было закуплено, что означает, что это является собственностью Грузии".