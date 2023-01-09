Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.01 $/bbl +/- WTI 73.77 +0.10 Brent 78.57 -0.12

Регион 09.01.2023 16:21

В парламентском большинстве Грузии выступают против попыток вовлечь Тбилиси в конфликт в Украине

В парламентском большинстве Грузии расценивают заявление временного поверенного в делах Украины в стране Андрея Касьянова, что Киев якобы просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы "Бук", как возможно очередную попытку втянуть Грузию в украинский конфликт.

"Это может быть еще одна попытка втянуть Грузию каким-нибудь образом в эту войну", - заявил представитель парламентского большинства Гиви Миканадзе журналистам в понедельник.

Так Миканадзе прокомментировал информацию о том, что Касьянов в своей статье, опубликованной в украинском издании "Европейская правда" заявил, что Киев просил вернуть переданные Украиной Грузии во время войны 2008 года комплексы "Бук", а также запрашивал у Грузии переданные США противотанковые комплексы Javelin, однако, по его словам, Грузия отказалась предоставлять Украине военную помощь.

Миканадзе сказал, что попытки представить Грузию как сторону в этом конфликте не увенчаются успехом.

"Мы продолжим поддерживать Украину политически и гуманитарно, однако, в первую очередь, обеспечим то, чтобы наша страна не была втянута в военные действия и был обеспечен мир", - сказал депутат.

При этом он отметил, что не информирован о том, что именно передала Украина Грузии в 2008 году, однако, насколько ему известно, "это было закуплено, что означает, что это является собственностью Грузии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az