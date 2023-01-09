Нефть резко ускорила рост

Подъем цен на нефть существенно усилился днем в понедельник на фоне снятия ограничений для туристов в Китае.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 подорожали на $2,61 (3,32%) - до $81,18 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,62 (3,55%) - до $76,39 за баррель.
В воскресенье перестали действовать практически все ограничения на перемещения граждан в Китае, введенные три года назад в начале пандемии коронавируса.
"Открытие китайских границ является важнейшим драйвером роста цен в понедельник, - отметил ведущий аналитик London Stock Exchange Group Судхарсан Сарати. - Это знаменует собой конец политики нулевой терпимости к коронавирусу, что должно привести к росту поездок граждан Китая как внутри страны, так и за её пределы".
Также поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление курса доллара на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) США замедлит темпы повышения ключевой процентной ставки на фоне ослабления роста зарплат американцев, отмечает Bloomberg.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов около 0,2%.
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