Валютные резервы ЦБ Азербайджана в 2022г увеличились на 27%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 30 декабря 2022 года составляют $8 млрд 995,7 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2021 года валютные резервы ЦБА составляли $7 млрд 75,4 млн. Таким образом, в 2022 году валютные резервы Центробанка увеличились на 27,1% или $1 млрд 920,3 млн, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в декабре 2022 года валютные резервы ЦБА увеличились на 12,9% или на $1 млрд 26,5 млн.

Х.Насирзаде