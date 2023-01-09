AZAL весной начнет выполнять рейсы из Баку в Алматы

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 17 марта в рамках развития полетной программы начнет выполнять полеты по маршруту Баку-Алматы-Баку.

«Рейсы будут осуществляться с частотой два рейса в неделю - по вторникам и пятницам», - сообщила пресс-служба национального авиаперевозчика.

Полное расписание рейсов доступно на официальном сайте авиакомпании.

Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте AZAL, через мобильное приложение, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут допускаться только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

В настоящее время авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, выполняет полеты по маршруту Баку-Актау-Баку три раза в неделю.

Н.Аббасова