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Транспорт и связь 09.01.2023 15:56

AZAL весной начнет выполнять рейсы из Баку в Алматы

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 17 марта в рамках развития полетной программы начнет выполнять полеты по маршруту Баку-Алматы-Баку.

«Рейсы будут осуществляться с частотой два рейса в неделю - по вторникам и пятницам», - сообщила пресс-служба национального авиаперевозчика.

Полное расписание рейсов доступно на официальном сайте авиакомпании.

Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте AZAL, через мобильное приложение, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут допускаться только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

В настоящее время авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, выполняет полеты по маршруту Баку-Актау-Баку три раза в неделю.

Н.Аббасова

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Тэги: AZAL, КАЗАХСТАН, РЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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