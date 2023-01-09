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Финансы 09.01.2023 16:06

Денежная база в Азербайджане в 2022г сократилась почти на 3%

Объем денежной базы в Азербайджане на 30 декабря 2022 года составляет 17 млрд 460,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2021 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 937,6 млн манатов. Таким образом, денежная база в 2022 году сократилась на 2,7%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в декабре 2022 года денежная база в Азербайджане увеличилась на 752,1 млн манатов или на 4,5%.

В 2021 году денежная база в Азербайджане выросла на 32,2%.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, ДЕНЕЖНАЯ, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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