Денежная база в Азербайджане в 2022г сократилась почти на 3%

Объем денежной базы в Азербайджане на 30 декабря 2022 года составляет 17 млрд 460,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2021 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 937,6 млн манатов. Таким образом, денежная база в 2022 году сократилась на 2,7%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в декабре 2022 года денежная база в Азербайджане увеличилась на 752,1 млн манатов или на 4,5%.

В 2021 году денежная база в Азербайджане выросла на 32,2%.

Х.Насирзаде