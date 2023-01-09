Палата представителей США, избрав спикера, приступает к работе

Нижняя палата Конгресса США нового созыва в понедельник приступает к работе с новым спикером - республиканцем Кевином Маккарти, сообщают американские СМИ.

Ожидается, что первое заседание в понедельник конгрессмены начнут с голосования по регламенту работы Конгресса 118-го созыва. Затем члены Палаты представителей рассмотрят законодательный акт, связанный с налогами и малым бизнесом. Также ожидается, что в Палате представителей в приоритетном режиме сформируют комитеты, назначат их руководителей - конгрессменов от Республиканской партии.

Сенат США на этой неделе заседать не будет.

На прошлой неделе после длительных баталий внутри Республиканской партии в ходе 15-го раунда голосований Кевина Маккарти избрали спикером Палаты представителей.

На промежуточных выборах в ноябре 2022 года республиканцам удалось вернуть себе контроль над Палатой представителей. Большинство в сенате осталось за демократами.