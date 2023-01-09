Техран Алиев назначен председателем Caspian Energy Uzbekistan

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.

По его словам, возглавляемый Техраном Алиевым «Caspian Energy Uzbekistan» будет представлять интересы и в то же время управлять проектами Caspian Energy Club на территории Узбекистана. Наряду с этим будет заниматься организацией таких международных мероприятий как «Caspian Energy Forum Uzbekistan, «Caspian Energy Award Uzbekistan», «Brand Award Uzbekistan», а также проведением во всех регионах Узбекистана B2G и B2B форумов, CEO Breakfast и CEO Lunch, бизнес-туров и круглых столов.

Техран Алиев выразил признательность высшему руководству «Caspian Energy Club» за оказанное ему высокое доверие. Он подчеркнул, что примет активное участие и приложит все усилия для расширения нетворкинга между предпринимателями Азербайджана и Узбекистана, а также для развития торгово-экономических связей.

Алиев Техран Ризван оглы, родился в 1985 году в городе Шеки.

В 1991 году поступил в среднюю школу № 18 города Шеки. После окончания школы в 2001 году поступил на факультет "Государственное и муниципальное управление" Азербайджанского Государственного Экономического Университета. Завершив бакалаврское обучение в 2005 году, в том же году был принят в магистратуру факультета «Государственное и муниципальное управление» Азербайджанского государственного экономического университета и окончил ее с отличием в 2007.

В 2016 году принял участие в ежемесячной тренинговой программе для менеджеров в Кельне, Германия.

После окончания университета работал в различных сферах. С 2014 года работает в ООО «Vitam». В настоящее время является соучредителем и директором ООО «Vitam».

Принимал активное участие в открытии филиалов компании в США, республиках Узбекистан и Грузия, осуществляет непосредственное руководство филиалами в Узбекистане и Грузии.

В 2022 году избран председателем комитета легкой промышленности и рекламы, сформированного в составе Caspian Energy Club, а также делегатом по Шеки-Загатальскому экономическому району.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, ОАЭ, Израиле, Узбекистане, Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в различных странах мира.