Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.01 $/bbl +/- WTI 73.77 +0.10 Brent 78.57 -0.12

Карабах 09.01.2023 16:17

Алиев утвердил правила предоставления госгарантий по кредитам для предпринимателей, действующим на освобожденных от оккупации территориях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил правила предоставления «Государственных гарантий по кредитам, выданных субъектам предпринимательства, занимающимся предпринимательской деятельностью на освобожденных от оккупации территориях (Карабахе и Восточном Зангезуре) и субсидирование процентов по кредитам».

Согласно правилам, опубликованным на сайте главы государства, кредиты, по которым предоставляются государственные гарантии, должны отвечать следующим требованиям.

В частности, сумма кредита, полученная от всех уполномоченных кредитных организаций (Фонда развития бизнеса – ИФ) не должна превышать 5 млн манатов, годовые процентные ставки по кредитам не должны быть выше 15%, срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть выше половины срока кредитования и должен быть до 36 месяцев, госгарантия по кредиту не должна превышать 90% суммы полученного кредита.

Субсидия по процентам предоставляется в размере 10 процентных пунктов от годовой процентной ставки по кредиту и на срок не более 36 месяцев. Если годовая процентная ставка по кредиту ниже 10%, процентная субсидия предоставляется в размере годовой процентной ставки по кредиту.

В целом, согласно указу, на такие кредиты, выделенные предпринимателям, на общую сумму 500 млн манатов будут обеспечены госгарантией в размере 450 млн манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КРЕДИТЫ, ГОСГАРАНТИИ


Похожие новости


Президент Алиев смягчил условия предоставления гарантий предпринимателям по линии АИКГФ по кредитам, привлеченным в манатах В Казахстане хотят приостановить выплаты по кредитам МСБ и обнулить пошлины на критически важный импорт Президент Алиев подписал указ о мерах по решению проблемных кредитов населения Азербайджана на сумму до $10 тыс. Президент Азербайджана пообещал решить проблемы граждан с кредитами Лукашенко предлагает Внешэкономбанку шире участвовать в кредитовании белорусской экономики

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az