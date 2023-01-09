Алиев утвердил правила предоставления госгарантий по кредитам для предпринимателей, действующим на освобожденных от оккупации территориях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил правила предоставления «Государственных гарантий по кредитам, выданных субъектам предпринимательства, занимающимся предпринимательской деятельностью на освобожденных от оккупации территориях (Карабахе и Восточном Зангезуре) и субсидирование процентов по кредитам».

Согласно правилам, опубликованным на сайте главы государства, кредиты, по которым предоставляются государственные гарантии, должны отвечать следующим требованиям.

В частности, сумма кредита, полученная от всех уполномоченных кредитных организаций (Фонда развития бизнеса – ИФ) не должна превышать 5 млн манатов, годовые процентные ставки по кредитам не должны быть выше 15%, срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть выше половины срока кредитования и должен быть до 36 месяцев, госгарантия по кредиту не должна превышать 90% суммы полученного кредита.

Субсидия по процентам предоставляется в размере 10 процентных пунктов от годовой процентной ставки по кредиту и на срок не более 36 месяцев. Если годовая процентная ставка по кредиту ниже 10%, процентная субсидия предоставляется в размере годовой процентной ставки по кредиту.

В целом, согласно указу, на такие кредиты, выделенные предпринимателям, на общую сумму 500 млн манатов будут обеспечены госгарантией в размере 450 млн манатов.

Б.Рустамбеков