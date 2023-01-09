ЦБ Азербайджана установил новые нормы по обязательным резервам

Правление Центробанка Азербайджана 28 декабря 2022 года утвердило новые нормы обязательных резервов для банков.
Согласно пресс-релизу Центробанка, обязательные резервы для банков по вкладам в национальной валюте физлиц и частных предпринимателей устанавливаются на уровне 5%.
Кроме этого будут применяться следующие обязательные нормы резервирования:
- 6% по депозитам физлиц и частных предпринимателей в иностранной валюте;
- 5% по депозитам юрлиц в национальной валюте на общую сумму до 1 млрд манатов;
- 10% по депозитам юрлиц в национальной валюте на общую сумму более 1 млрд манатов;
- 6% по вкладам юрлиц в иностранной валюте на сумму эквивалентную до 750 млн манатов;
- 12% по вкладам юрлиц в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 750 млн манатов;
- 5% по депозитам, привлеченным в драгоценных металлах.
Кроме этого, нормативы обязательных резервов по обязательствам перед финансовым сектором-нерезидентом и расчетам с международными финансовыми организациями остались без изменений - на уровне 0.
Решением ЦБА с января 2023 года все банки должны рассчитывать обязательные резервы по новым нормативам и вести обязательные резервы по новым нормативам, начиная с 15 февраля 2023 года.
Х.Насирзаде
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