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Здравоохранение 09.01.2023 16:52

В Азербайджане за сутки COVID-19 заболели 16 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 16 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 924, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 105 случаях.

За сутки умерли трое больных COVID-19 - столько же, сколько и накануне. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 23 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 816 тыс. 422 человека (+18 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 479 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 61 тест на коронавирус против 2 тыс. 472 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 445 тыс. 292 теста на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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