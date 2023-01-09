Туркменистан закупит у китайской CRRC Ziyang запчасти для локомотивов на $30 млн

Туркменистан подписал контракт с китайской компанией CRRC Ziyang на поставку запчастей для локомотивов на сумму более $30 млн.
"Являясь лидером экспорта тепловозов, CRRC Ziyang становится крупнейшим поставщиком оборудования для железнодорожного транспорта в Туркменистан", - сообщается в официальном твиттер-аккаунте китайской компании.
В сообщении также отмечается, что это крупнейший контракт с Туркменистаном, подписанный CRRC Ziyang за 31 год установления дипломатических отношений между странами.
Ранее сообщалось, что туркменский железнодорожный оператор Demiryollary ("Железные дороги") закупил 15 новых грузовых дизельных тепловозов производства CRRC Ziyang. В сентябре 2022 года в Ашхабад прибыли первые два локомотива, остальные должны поступать небольшими партиями до конца января 2023 года.
Новые дизельные тепловозы будут способствовать увеличению объемов перевозок внутренних и транзитных грузов в Туркменистане, а также повышению скорости их транспортировки. Тепловозы могут развивать скорость до 100 км в час и перевозить большие объемы грузов. Мощность новых локомотивов на 1600 кВт выше, чем у аналогов, которые используются в Туркменистане в настоящее время.
CRRC Ziyang входит в CRRC Corporation, которая занимается выпуском железнодорожного подвижного состава, является одним из крупнейших его производителей в мире.
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