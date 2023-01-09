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Дальнее зарубежье 09.01.2023 20:40

Лондон может отправить Киеву танки Challenger 2

Британские власти рассматривают возможность направить Украине Challenger 2 - основные боевые танки сухопутных войск Великобритании, сообщает в понедельник Sky news со ссылкой на источники.

"Западный источник, знакомый с ходом этих обсуждений, заявил, что уже несколько недель идут дискуссии на тему передачи украинским военным некоторого количества Challenger 2 - основных боевых танков британской армии", - передает телеканал.

По словам другого источника, Лондон может отправить Украине 10 единиц Challenger 2. Источник отметил, что эта военная помощь не станет "фактором, меняющим ситуацию", однако она будет значимой, поскольку в таком случае Британия будет первой страной, направившей Киеву современные танки западного производства.

Sky news уточняет, что украинским военным придется пройти курс обучения для использования британских танков и поддержания их боеспособности.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что поставили Украине 200 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры FV4333 Stormer, оснащенные зенитными ракетными комплексами Starstreak, а также противотанковые вооружения, системы ПВО и зенитные ракеты, транспорт снабжения, бронежилеты и каски, медикаменты и зимнее снаряжение.

Следующая встреча стран, оказывающих Украине военную помощь, пройдет 20 января, напоминает Sky news.

Польша и Финляндия ранее выразили желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, однако для этого им нужно получить разрешение Берлина.

На прошлой неделе власти США и ФРГ объявили о планах поставок Украине боевых бронированных машин - американских Bradley и немецких БМП Marder.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ, ПЛАНЫ


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