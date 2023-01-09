Тайваньская Evergreen Marine премировала сотрудников бонусами в 50 окладов

Тайваньская компания Evergreen Marine Corp., один из крупнейших в мире операторов контейнерных перевозок, выплатила сотрудникам бонусы за 2022 год в размере до 50 месячных окладов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Размер бонуса зависит от позиции сотрудника и его рабочих обязанностей, причем максимальное вознаграждение получили только работники, зарегистрированные в тайваньском подразделении, отметили источники.
Работники, базирующиеся в Шанхае, были вынуждены довольствоваться гораздо более скромными премиальными, в 5-8 месячных окладов, написало издание Caixin.
Evergreen Marine ожидает получить рекордную выручку за минувший год благодаря резкому скачку ставок фрахта судов. По её прогнозам, выручка составит 634,6 млрд новых тайваньских долларов ($20,7 млрд), увеличившись более чем в три раза по сравнению с показателем 2021 года.
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