Бразильские спецслужбы ликвидировали стихийный лагерь оппозиции у генерального штаба вооруженных сил стран

Сотрудники полиции вытеснили основную массу сторонников проигравшего недавние президентские выборы в Бразилии Жаира Болсонару из стихийного лагеря близ генерального штаба бразильских вооруженных сил, сообщает в понедельник бразильский медиаходинг "Глобу".
В операции приняли участие сотрудники военной полиции бразильской столицы и национальных сил безопасности Бразилии.
По данным "Глобу", задержаны не менее 1,2 тыс. человек. Однако, небольшое количество протестующих все еще остается на территории лагеря.
Ликвидацию лагеря провели по постановлению Верховного суда Бразилии.
Накануне сторонники экс-президента страны Болсонару предприняли ряд актов вандализма, прорвав полицейское оцепление вокруг зданий парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, расположенных недалеко друг от друга в столице страны. Вторгшись туда, они били стекла в окнах, портили мебель, произведения искусства, предметы декора, телевизоры и компьютеры, уничтожали документы. Ущерб госимуществу пока не подсчитан.
При этом некоторые полицейские не пытались им противостоять и в целом довольно лояльно отнеслись к происходящему, даже фотографировались с зачинщиками нападения.
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