SEC обвинила McDonald`s в сокрытии обстоятельств увольнения бывшего CEO компании

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против McDonald`s Corp. и бывшего главы компании Стива Истербрука, касающиеся раскрытия обстоятельств его увольнения, говорится в сообщении SEC.
Истербрук был уволен в 2019 году из-за отношений с коллегой. Тогда компания не предъявила ему никаких претензий, и он смог получить выходное пособие и выплаты в размере свыше $105 млн. Менее чем через год компания потребовала вернуть выходное пособие после появления информации о служебных романах экс-CEO с еще тремя коллегами по работе.
"Предположительно сокрыв масштаб нарушений при проведении внутренней проверки, Истербрук предал доверие акционеров и по сути обманул их", - отметил Гурбил Гревал из SEC.
Истербрук достиг договоренности с SEC, в рамках которой в обмен на снятие обвинений без признания вины он согласился выплатить штраф в размере $400 тыс. и отказаться от занятия руководящих постов в течение пяти лет. Компания не подверглась взысканию благодаря активному сотрудничеству с комиссией.
Акции McDonald`s дешевеют на 0,3% в начале торгов в понедельник. За последние три месяца капитализация компании увеличилась на 14,3%, до $197,4 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 9%.
Баку предоставит Исламабаду дополнительную гуманитарную помощь на ликвидацию последствий летних наводнений
Алиев утвердил правила предоставления госгарантий по кредитам для предпринимателей, действующим на освобожденных от оккупации территориях
Российское предприятие планирует поставить в Азербайджан электропогружную установку
Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире
Число поездок на китайский Новый год может вырасти вдвое на фоне отмены антиковидных ограничений
Власти Саудовской Аравии отменят ограничения по COVID-19 на хадже 2023 года
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Техран Алиев назначен председателем Caspian Energy Uzbekistan
Реализован традиционный проект Onlar bizə əmanətdir
Оплачивай Apple Pay со своей Yelo Mastercard картой и зарабатывай 15 AZN!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают