Министерство обороны Молдовы заявило, что Германия 10 января поставит Национальной армии республики партию бронетранспортеров "Пиранья", поставки которых предусмотрены соглашением оборонных ведомств двух стран от 2021 года.

"Правительство Германии предоставит Молдове партию бронетранспортеров "Пиранья" и другую технику для модернизации возможностей Национальной армии. Первые единицы бронетехники прибудут в страну уже 10 января", - сказано в сообщении пресс-службы министерства обороны Молдовы.

В нем говорится, что поставки предусмотрены соглашением, подписанным оборонными ведомствами двух стран в октябре 2021 года.

"Бронетранспортеры будут использованы для подготовки военнослужащих, которые будут участвовать в международных миротворческих миссиях", - говорится в сообщении.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в ходе визита в Кишинев в октябре прошлого года заявила, что немецкая сторона "готова активизировать помощь Молдове, в том числе в обучении и предоставлении вооружения, чтобы справиться с текущей ситуацией".

"Мы поможем Молдове закупить военные дроны и другое оборудование. Мы обсуждаем детали сотрудничества с экспертами, поэтому я не могу сообщить подробности, но заверяю, что мы найдем возможности", - сказала Ламбрехт.

В 2023 году расходы Молдовы на оборону вырастут на 68%. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в декабре, что бюджет военного ведомства увеличится на 649,9 млн леев (около 32 млн евро). По его словам, для достижения ощутимых результатов в области укрепления обороноспособности, военный бюджет Молдовы должен быть увеличен.

"Для того, чтобы произошли реальные изменения, нормальный военный бюджет должен составлять 1-2% от ВВП на протяжении 5-7 лет (в 2022 г. ВВП Молдовы был на уровне $13,5 млрд, а бюджет составлял 0,5% от ВВП - "ИФ")", - отметил Носатый.