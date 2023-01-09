Погромы в Бразилии нанесли невосполнимый ущерб ряду произведений искусства

Ущерб, который нанесли погромщики, ворвавшиеся в помещения парламента, Верховного суда и резиденции президента Бразилии, невосполним, сообщает в понедельник бразильский медиахолдинг "Глобу".
По его данным, в частности вандалы уничтожили часы конца XVIII века, преподнесенные королю Соединённого королевства Португалии, Бразилии и Алгарве Жуану VI двором французского короля Людовика XVI, украдена редчайшая копия оригинала конституции Бразилии, повреждено полотно "Мулатки" за подписью бразильского художника Алберту ди Кавальканти. Реставраторы уже сообщили, что на восстановление этого полотна потребуется не менее 90 дней.
Кроме того, погромщики повредили декоративную инсталляцию из закаленного стекла, созданную в 1977 году художницей Марианной Перетти. Эта инсталляция находилась в Зеленом зале палаты депутатов парламента Бразилии.
Вандалы расписали лозунгами гранитную скульптуру "Справедливость" руки скульптора Алфреду Ческьятти. Она установлена близ здания Верховного суда Бразилии. Также значительно пострадала галерея погрудных фигур значимых персоналий Бразилии, находящаяся в помещениях Верховного суда - среди них фигуры Руи Барбозы - создателя суда в его современном виде и аболяциониста Жоакина Набуку. В здании Верховного суда также нанесен ущерб ковру, который принадлежал дочери императора Бразилии Педру II принцессе Изабел. Полностью уничтожена бронзовая скульптура "Флейтист" Бруно Жоржи, находившаяся в одном из залов конгресса Бразилии.
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару накануне предприняли ряд актов вандализма, прорвав полицейское оцепление вокруг зданий парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, расположенных недалеко друг от друга в столице страны. Вторгшись туда, они били стекла в окнах, портили мебель, произведения искусства, предметы декора, телевизоры и компьютеры, уничтожали документы. Ущерб госимуществу пока до конца не подсчитан.
При этом некоторые полицейские не пытались им противостоять и в целом довольно лояльно отнеслись к происходящему, даже фотографировались с зачинщиками нападения.
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