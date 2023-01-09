Во Львове откроют Почетное консульство Турции

Турция уже в 2023 году планирует открыть почетное консульство во Львове, что будет способствовать реализации совместных проектов, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Об этом сегодня в ходе нашей встречи сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Украине Ягмур Гюльдере", - написал Козицкий в своем телеграм-канале в понедельник.
Он подчеркнул, что Ягмур Гюльдере считает Львовщину одним из тех регионов Украины, "где наиболее активно происходит международное сотрудничество. Открытие Почетного консульства будет способствовать реализации совместных проектов и усилению международных контактов и связей. Работу консульского учреждения планируют запустить в текущем году", - написал глава Львовской ОВА.
Баку предоставит Исламабаду дополнительную гуманитарную помощь на ликвидацию последствий летних наводнений
Алиев утвердил правила предоставления госгарантий по кредитам для предпринимателей, действующим на освобожденных от оккупации территориях
ЛУКОЙЛ договорился о продаже НПЗ в Италии с G.O.I. Energy, сформировавшей партнерство с Trafigura
Туркменистан закупит у китайской CRRC Ziyang запчасти для локомотивов на $30 млн
Золото подорожало до максимума с мая на фоне падения доллара
Власти Саудовской Аравии отменят ограничения по COVID-19 на хадже 2023 года
В Азербайджане за сутки COVID-19 заболели 16 человек
12 человек получили травмы из-за непогоды в Азербайджане - Минздрав
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Техран Алиев назначен председателем Caspian Energy Uzbekistan
Реализован традиционный проект Onlar bizə əmanətdir
Оплачивай Apple Pay со своей Yelo Mastercard картой и зарабатывай 15 AZN!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают