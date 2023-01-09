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Дальнее зарубежье 09.01.2023 20:26

Во Львове откроют Почетное консульство Турции

Турция уже в 2023 году планирует открыть почетное консульство во Львове, что будет способствовать реализации совместных проектов, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Об этом сегодня в ходе нашей встречи сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Украине Ягмур Гюльдере", - написал Козицкий в своем телеграм-канале в понедельник.

Он подчеркнул, что Ягмур Гюльдере считает Львовщину одним из тех регионов Украины, "где наиболее активно происходит международное сотрудничество. Открытие Почетного консульства будет способствовать реализации совместных проектов и усилению международных контактов и связей. Работу консульского учреждения планируют запустить в текущем году", - написал глава Львовской ОВА.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ГЕНКОНСУЛЬСТВО, ЛЬВОВ


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