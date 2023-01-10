Число поездок на китайский Новый год может вырасти вдвое на фоне отмены антиковидных ограничений

Число поездок, совершенных гражданами Китая на длинные выходные в период празднования Нового года по лунному календарю, вырастет в два раза по сравнению с прошлым годом и составит 2,1 млрд, пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на официальный прогноз китайских властей.

Росту поездок поспособствует отмена практически всех ограничений на перемещение, вступившая в силу на минувших выходных.

В частности, одним из самых популярных направлений станет регион дельты реки Янцзы - ожидается, что число только железнодорожных поездок в регионе составит 60 млн, или около 80% от уровня доковидного 2019 года. Региональные операторы железных дорог планируют пустить дополнительные поезда, чтобы справиться с пассажиропотоком.