Цена газа в Европе впервые в новом году превысила $800/тыс. куб. м

Рыночная цена газа в Европе впервые в этом году превысила уровень в $800 за тысячу кубометров.
Контракт "на день вперед" на голландском хабе TTF достиг $818 за тысячу кубометров, февральский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures - $836.
Цены растут по мере понижения температуры и возобновления после праздников промышленной активности.
Температура воздуха в Европе понемногу снижается от рекордных значений первых дней года. Однако если 2-8 января температура снизилась всего на градус по отношению к предшествующей неделе, то на новой неделе может произойти падение уже на три градуса.
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