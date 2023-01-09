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Цена на нефть

06.01 $/bbl +/- WTI 73.77 +0.10 Brent 78.57 -0.12

ТЭК 09.01.2023 20:57

Цена газа в Европе впервые в новом году превысила $800/тыс. куб. м

Рыночная цена газа в Европе впервые в этом году превысила уровень в $800 за тысячу кубометров.

Контракт "на день вперед" на голландском хабе TTF достиг $818 за тысячу кубометров, февральский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures - $836.

Цены растут по мере понижения температуры и возобновления после праздников промышленной активности.

Температура воздуха в Европе понемногу снижается от рекордных значений первых дней года. Однако если 2-8 января температура снизилась всего на градус по отношению к предшествующей неделе, то на новой неделе может произойти падение уже на три градуса.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНА, КОТИРОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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