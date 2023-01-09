Золото подорожало до максимума с мая на фоне падения доллара

Цены на золото активно растут в понедельник благодаря ослаблению доллара.
Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 20:52 увеличились на 0,7% - до $1882,8 за тройскую унцию. Это максимальный показатель с 9 мая прошлого года, отмечает MarketWatch
Серебро с поставкой в марте выросло в цене на 0,1% и стоит $24 за унцию.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, падает в понедельник на 0,8%.
Снижению доллара способствуют ожидания инвесторов, что Федрезерв замедлит темпы повышения базовой процентной ставки. К этому могут подтолкнуть обнародованные в конце прошлой недели данные, сигнализировавшие о дальнейшем снижении инфляции.
"Упрямо высокая инфляция была главной причиной, по которой ФРС заняла "ястребиную" позицию, однако недавние признаки ослабления инфляции, а также данные об устойчивой занятости, дают рынку надежду, что американский Центробанк вскоре прекратит повышать ставки", - отметил рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.
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