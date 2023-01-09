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06.01 $/bbl +/- WTI 73.77 +0.10 Brent 78.57 -0.12

Макроэкономика 09.01.2023 21:14

Золото подорожало до максимума с мая на фоне падения доллара

Цены на золото активно растут в понедельник благодаря ослаблению доллара.

Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 20:52 увеличились на 0,7% - до $1882,8 за тройскую унцию. Это максимальный показатель с 9 мая прошлого года, отмечает MarketWatch

Серебро с поставкой в марте выросло в цене на 0,1% и стоит $24 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, падает в понедельник на 0,8%.

Снижению доллара способствуют ожидания инвесторов, что Федрезерв замедлит темпы повышения базовой процентной ставки. К этому могут подтолкнуть обнародованные в конце прошлой недели данные, сигнализировавшие о дальнейшем снижении инфляции.

"Упрямо высокая инфляция была главной причиной, по которой ФРС заняла "ястребиную" позицию, однако недавние признаки ослабления инфляции, а также данные об устойчивой занятости, дают рынку надежду, что американский Центробанк вскоре прекратит повышать ставки", - отметил рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.

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Тэги: ЗОЛОТО, ЦЕНА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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