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Регион 09.01.2023 22:28

Армения своими действиями угрожает миру в регионе - Шентоп

Турция неизменно поддерживала и продолжит поддерживать справедливую борьбу Азербайджана. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп на встрече с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой.

Переговоры спикеров двух стран прошли на «полях» XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Анталье.

Шентоп на встрече отметил, что Армения «своими действиями угрожает миру в регионе».

Шентоп и Гафарова выразили беспокойство неконструктивными действиями Еревана в постконфликтный период. Они условились вынести данный вопрос на повестку международных структур.

Шентоп добавил, что Анкара ожидает от Еревана выполнения обязательств, взятых в рамках трехсторонних договоренностей Азербайджан-Армения-РФ.

Р.Ахмедов

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Тэги: ШЕНТОП, АРМЕНИЯ


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