Турция неизменно поддерживала и продолжит поддерживать справедливую борьбу Азербайджана. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп на встрече с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой.
Переговоры спикеров двух стран прошли на «полях» XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Анталье.
Шентоп на встрече отметил, что Армения «своими действиями угрожает миру в регионе».
Шентоп и Гафарова выразили беспокойство неконструктивными действиями Еревана в постконфликтный период. Они условились вынести данный вопрос на повестку международных структур.
Шентоп добавил, что Анкара ожидает от Еревана выполнения обязательств, взятых в рамках трехсторонних договоренностей Азербайджан-Армения-РФ.
Р.Ахмедов
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