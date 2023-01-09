Турция неизменно поддерживала и продолжит поддерживать справедливую борьбу Азербайджана. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп на встрече с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой.

Переговоры спикеров двух стран прошли на «полях» XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Анталье.

Шентоп на встрече отметил, что Армения «своими действиями угрожает миру в регионе».

Шентоп и Гафарова выразили беспокойство неконструктивными действиями Еревана в постконфликтный период. Они условились вынести данный вопрос на повестку международных структур.

Шентоп добавил, что Анкара ожидает от Еревана выполнения обязательств, взятых в рамках трехсторонних договоренностей Азербайджан-Армения-РФ.

Р.Ахмедов