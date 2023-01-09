Чехия передаст Украине модернизированные танки Т-72, сообщил в понедельник в своем твиттер-аккаунте премьер-министр Петр Фиала.

Он также оставил короткое сообщение для украинских воинов на одной из боевых машин.

"Я написал короткое сообщение отважным украинским защитникам на танке Т-72, который отправится в Украину. Я верю, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", - написал Фиала в твиттер.

Кроме того, по его словам, в Украину будет передана новая ремонтно-эвакуационная машина TREVA 30.

В твиттере Фиалы отмечается, что оружейный завод Excalibur Army является одним из ключевых чешских производителей наземной военной техники. В основном предприятие занимается модернизацией наземной техники, будь то танки Т-72, самоходные гаубицы DANA или реактивные установки РМ-70.

Наиболее значимый контракт, над которым работает Excalibur Army в этой сфере - поставка в Украину модернизированных танков Т-72, которую совместно финансируют США и Нидерланды.