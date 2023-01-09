Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.01 $/bbl +/- WTI 74.63 +0.86 Brent 79.65 +1.08

Дальнее зарубежье 09.01.2023 23:25

Чехия передаст Украине модернизированные танки Т-72

Чехия передаст Украине модернизированные танки Т-72, сообщил в понедельник в своем твиттер-аккаунте премьер-министр Петр Фиала.

Он также оставил короткое сообщение для украинских воинов на одной из боевых машин.

"Я написал короткое сообщение отважным украинским защитникам на танке Т-72, который отправится в Украину. Я верю, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", - написал Фиала в твиттер.

Кроме того, по его словам, в Украину будет передана новая ремонтно-эвакуационная машина TREVA 30.

В твиттере Фиалы отмечается, что оружейный завод Excalibur Army является одним из ключевых чешских производителей наземной военной техники. В основном предприятие занимается модернизацией наземной техники, будь то танки Т-72, самоходные гаубицы DANA или реактивные установки РМ-70.

Наиболее значимый контракт, над которым работает Excalibur Army в этой сфере - поставка в Украину модернизированных танков Т-72, которую совместно финансируют США и Нидерланды.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЧЕХИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ


Похожие новости


Чехия за год выдала более 473 тыс. виз беженцам с Украины Президент Чехии считает, что помощь украинскому востоку могли бы оказать вместе Россия, ЕС и США Президент Чехии призвал НАТО разместить войска на Украине в случае вторжения России на украинский восток Президент Чехии бойкотирует саммит в Ялте из-за скандала с синяками Тимошенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az