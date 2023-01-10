L3Harris Technologies изготовит ракетные системы для Украины на $40 млн

Компания L3Harris Technologies получила от Пентагона контракт на поставку 14 ракетных систем VAMPIRE для Украины, которые помогут ВСУ распознавать дроны противника и защитить гражданскую инфраструктуру.

Как сообщается на сайте компании L3Harris Technologies, сумма контракта составляет $40 млн. Контракт рассчитан на 2023 год.

«Портативный комплект VAMPIRE позволит сухопутным войскам Украины сбивать беспилотники противника и защищаться от наземных угроз врага. Системы, заказанные Пентагоном, созданы для предоставления критически важных защитных средств, которые помогут Украине защитится от атак на гражданскую инфраструктуру», - говорится в релизе компании.