SpaceX готовится запустить на орбиту группу интернет-спутников Starlink

Американская ракета-носитель Falcon 9 во вторник по московскому времени стартует на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 20:15 в понедельник по времени Тихоокеанского побережья США (во вторник в 08:15).

Это будет уже 69-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. SpaceX уже запустила 3,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.