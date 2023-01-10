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Дальнее зарубежье 10.01.2023 10:02

США рассматривают вопрос о поставке Украине боевых машин пехоты Stryker

В Вашингтоне рассматривается вопрос о возможности включения в очередной пакет военной помощи Украине боевых машин пехоты (БМП) Stryker, сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

США могут объявить об этой новой партии вооружений для Киева в конце следующей недели, возможно, во время следующей встречи Контактной группы по обороне Украины, которая должна пройти в Германии. При этом пока не ясно, войдут ли в этот пакет БМП Stryker, поскольку окончательное решение еще не принято.

Как сообщалось, на минувшей неделе Вашингтон объявил о выделении Украине военной помощи на сумму более $3 млрд. Она предусматривает поставки 50 унифицированных гусеничных платформ "Брэдли", 100 бронетранспортеров M113, 55 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, 138 армейских грузовых фургонов HMMWV, 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц и 36 105-миллиметровых буксируемых гаубиц. В списке значатся зенитные ракеты RIM-7, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS.

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