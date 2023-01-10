Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 января сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 10 января ЦБА установил на уровне 1.8242 манат/1EUR (9 января- 1.8150 манат).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 января установил на уровне 0.0244 манат/1RUB (9 января - 0.0235 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 10 января ЦБА установил на уровне 0.0905 манат/1TRY (9 января - 0,0908 манат/ 1TRY).
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