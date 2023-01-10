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СНГ 10.01.2023 13:04

Казахстан добился победы в Нидерландах в судебном споре с бизнесменами Стати на $0,5 млрд

Казахстан, много лет ведущий судебные разбирательства с молдавскими бизнесменами Анатолием и Габриэлем Стати в судах разных юрисдикций, добился отказа в исполнении их требований в судах Нидерландов.

Как сообщила пресс-служба министерства юстиции Казахстана, Окружной суд Амстердама, рассматривавший ходатайство бизнесменов и их компаний Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. о признании и исполнении решения Стокгольмского арбитража на сумму $0,5 млрд, отказал в удовлетворении ходатайства.

По данным Минюста, суд пришел к заключению, что Стати совершили финансовое мошенничество путем вывода крупных денежных сумм из их теперь уже бывших казахстанских компаний "Казполмунай" и "Толкыннефтегаз" при продаже нефти. Кроме того, предприниматели вывели десятки миллионов долларов из "Толкыннефтегаза" при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood. Кроме того, были установлены факты искажения финансовой отчетности компаний.

По информации Минюста, голландский суд также пришел к выводу, что финансовое мошенничество, совершенное Стати в Казахстане, не было предметом разбирательства в рамках спора в Стокгольмском арбитраже. По данным пресс-службы, было установлено, что Стати представили в арбитраж ложную и неполную информацию, сознательно сделали вводящие в заблуждение заявления и скрыли соответствующие факты.

"В удовлетворении ходатайства Стати о признании арбитражного решения отказано на том основании, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением", - заключил суд.

Судебные разбирательства между Стати и Казахстаном на территории Нидерландов ведутся с 2017 года.

Анатолий и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали в Стокгольмском арбитраже от Казахстана $4 млрд, но им было присуждено всего $500 млн, из которых $199 млн - средства, предположительно связанные с затратами Стати на строительство Боранкольского газоперерабатывающего завода.

Позже, благодаря документам, полученным в США через отдельную судебную процедуру, у Казахстана появились доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве.

Впоследствии Стати начали кампанию по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в семи странах, добившись "заморозки" активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду, на сумму более $22 млрд.

Строительство Боранколького ГПЗ началось в 2005 году, стоимость проекта оценивалась в $176,5 млн. Инвестором проекта выступала компания Tristan Oil, принадлежавшая Стати. Спустя несколько лет строительство было приостановлено.

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