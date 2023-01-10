РФ по итогам мониторинга нефтяных контрактов с price cap может принять допмеры для ограничения дисконта на своё сырье

РФ по итогам мониторинга нефтяных контрактов с price cap может принять дополнительные меры для ограничения дисконта на российское сырье, сообщает министерство энергетики.
"Опубликованный в декабре указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения, введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно. Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа", - напомнили в ведомстве.
"Подробная информация о порядке применения будет опубликована в ближайшее время, также как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов. Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах", - сообщили в министерстве.
"Мы подчеркиваем тот факт, что нынешнее незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира и потребует значительных совместных усилий со стороны ответственных стран для исправления ситуации", - заявили в Минэнерго.
Инициатива введения потолка цен на российскую нефть призвана ограничить доходы бюджета страны от продажи энергоресурсов. С 5 декабря странами G7 введен запрет на оказание ряда услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками нефти из РФ. При этом от эмбарго освобождаются поставки нефти по цене $60 за баррель и ниже. Аналогичные ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года. Пока предельная цена на них не объявлена.
Предполагается, что функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, и будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством (МЭА).
Президент РФ Владимир Путин в конце декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен (price cap - ИФ) на российские нефть и нефтепродукты, запрещающий их продажу, если контракты предусматривают данные ценовые ограничения. Запрет на поставки нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок, вступает в силу с 1 февраля 2023 года. Дата запрета экспорта нефтепродуктов с соблюдением price cap будет определена правительством РФ позже (но не ранее 1 февраля 2023-го).
Указ об ответных мерах действует до 1 июля 2023 года. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.
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