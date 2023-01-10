Microsoft может инвестировать до $10 млрд в разработчика популярного чат-бота ChatGPT

Microsoft Corp. ведет переговоры о вложении до $10 млрд в OpenAI, разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как следует из обсуждений, Microsoft будет инвестировать денежные средства в компанию в течение некоторого количества лет, однако итоговые условия сделки могут измениться. Компании ведут переговоры на протяжении нескольких месяцев.

Потенциальными инвесторами в OpenAI также могут выступить венчурные компании, разработчик может быть оценен примерно в $29 млрд, сообщил ранее портал Semafor.

ChatGPT стремительно набрал популярность в интернете после запуска в конце ноября 2022 года: количество пользователей чат-бота достигло 1 млн менее чем за неделю. Его способность имитировать человеческую беседу стала поводом для обсуждений о том, что программа сможет заменить профессиональных писателей и даже поставить под угрозу поисковый бизнес Google, пишет Bloomberg.

Microsoft ранее уже инвестировала около $1 млрд в OpenAI. Компания также работает над включением чат-бота ChatGPT в свой поисковик Bing. Чат-бот способен отвечать на запросы в свойственной человеку манере, поддерживать диалог и отвечать на уточняющие вопросы.

Акции Microsoft в ходе дополнительных торгов в понедельник подешевели на 0,4%.