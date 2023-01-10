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Регион 10.01.2023 12:48

Пашинян о вступлении в союзное государство: реальность не так проста, как кажется

Армении не поступало официальных предложений о вступлении в союзное государство России и Беларуси, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Официальных предложений не было и не может быть. Но реальность не так проста, как кажется", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, "иногда следует глубоко рассматривать не текст, подтекст вопросов".

При этом он не опроверг мнение журналиста о том, что на Армению, может быть, оказывается давление посредством заявлений различных экспертов по теме вступления страны в союзное государство.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ГОСУДАРСТВО, СОЮЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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