Пашинян о вступлении в союзное государство: реальность не так проста, как кажется

Армении не поступало официальных предложений о вступлении в союзное государство России и Беларуси, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Официальных предложений не было и не может быть. Но реальность не так проста, как кажется", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, "иногда следует глубоко рассматривать не текст, подтекст вопросов".

При этом он не опроверг мнение журналиста о том, что на Армению, может быть, оказывается давление посредством заявлений различных экспертов по теме вступления страны в союзное государство.