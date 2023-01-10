Пашинян о вступлении в союзное государство: реальность не так проста, как кажется

Армении не поступало официальных предложений о вступлении в союзное государство России и Беларуси, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Официальных предложений не было и не может быть. Но реальность не так проста, как кажется", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.
По его словам, "иногда следует глубоко рассматривать не текст, подтекст вопросов".
При этом он не опроверг мнение журналиста о том, что на Армению, может быть, оказывается давление посредством заявлений различных экспертов по теме вступления страны в союзное государство.
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