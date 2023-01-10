Пашинян вновь заявил о готовности Армении обеспечить железнодорожную и автомобильную связь Азербайджана с Нахчываном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал устранение Турцией препятствий для осуществления прямых авиагрузоперевозок.
"Турция заявила о снятии препятствий для начала прямых авиагрузоперевозок. Приветствую этот шаг. Важно, чтобы между странами происходили не только переговоры, но и события, которые обеспечат динамику переговоров. Важна динамика в отношениях", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.
Он выразил надежду, что в скором времени граница Армении и Турции может быть открыта для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов.
"Кроме того, в регионе происходит изменение международных логистических цепей. Для международных грузоперевозок регион приобретает важность. Открытие армяно-турецкой границы и железной дороги получает глобальное значение. Надеюсь, что получим возможность двигаться по этому пути", - сказал Пашинян. Он также заявил о готовности Армении обеспечить железнодорожную и автомобильную связь по территории страны между Азербайджаном и Нахчыванской автономной республикой.
"Мы также заинтересованы в строительстве новых дорог. (...) Я неоднократно заявлял, что, если мы хотим, чтобы Армения стала развитой и безопасной страной, то должны подумать об изменении качества отношений в регионе", - заявил Пашинян.
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