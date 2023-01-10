Вызвавшая скандал книга принца Гарри «Запасной» поступила в продажу в Британии

Во вторник официально поступила в продажу книга принца Гарри "Запасной" (Spare), в которой принц, среди прочего, детально описывает, как он и его супруга Меган Маркл страдали при взаимодействии с другими членами королевской семьи.

Книга, попавшая в руки журналистов раньше запланированной публикации, насчитывает более 550 страниц. Ей прочат отличные продажи. В книге собраны подробности о жизни Гарри, его отношениях с братом Уильямом (нынешним наследным британским принцем). Также Гарри рассказывает, как королевская семья относилась к его супруге Меган.

Помимо прочего, принц Гарри в книге утверждает, что пробовал различные наркотики, в том числе кокаин и марихуану. Он рассказывает читателю, убил 25 бойцов "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) во время службы в Афганистане. Принц также рассказывает, как вместе со своим братом принцем Уильямом просил отца - нынешнего короля Карла II - не жениться на его нынешней супруге Камилле, и как его травмировала смерть его матери принцессы Дианы. Автор также посчитал нужным поделиться и информацией о своей личной жизни. В частности, он рассказывает, как потерял девственность.

Он также касается темы несправедливого, по его мнению, отношения королевских особ к Меган: по его словам, после свадьбы он обнаружил жену на полу в слезах, так как она поссорилась с женой Уильяма Кейт Миддлтон из-за платья дочери Кейт, принцессы Шарлотты, которое оказалось слишком большим. Принц Гарри отметил, что на следующий день жена Уильяма попросила прощения. Также описывается, как сам Уильям назвал Меган "сложной", "грубой" и "резкой", после чего, как утверждает автор книги, схватил самого Гарри за воротник и швырнул на пол. Более того, Гарри рассказывает, как Меган не пригласили в замок Балморал после известия о том, что королева Елизавета II скончалась.

"Запасной" стал одной из главных тем в британских СМИ, и, предположительно, вызвал недовольство королевской семьи. The Telegraph сообщал, что принц Гарри не примет участия в коронации Карла II 6 мая, несмотря на изначальные планы. Официально члены семьи не высказывались о книге, однако издание Us Weekly сообщало со ссылкой на источник, что "Кейт считает, что действия Гарри ужасны", и она потрясена тем, как Гарри "смешал ее имя с грязью".