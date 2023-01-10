Международное сообщество воспринимает Карабах частью Азербайджана - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что международное сообщество воспринимает Карабах частью Азербайджана.

"И сегодня, и вчера международное сообщество воспринимает Карабах частью Азербайджана", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что в сфере безопасности Армения имеет "серьезнейшие проблемы". "Но мы делаем все для решения этих проблем. Да, для мира в регионе важна боеспособность наших Вооруженных сил. Но только этим обеспечение мира невозможно", - сказал он.

Пашинян отметил важность реализации "повестки мира" в регионе.