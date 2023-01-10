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СНГ 10.01.2023 14:13

Песков: позиция Армении по отказу проводить учения ОДКБ будет проясняться, Москва продолжит диалог с Ереваном

Армения является близким партнером России, и Москва продолжит диалог с Ереваном, в том числе по сложным вопросам, позиция армянской стороны относительно отказа от проведения учений ОДКБ на своей территории будет проясняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении, я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае Армения - это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными", - сказал Песков журналистам.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в 2023 году Армения не будет проводить учения ОДКБ, поскольку считает, что в нынешней ситуации это нецелесообразно.

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